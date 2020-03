KARUJAHT! Üleskutse: paneme karud akendele 

"„Me peame karujahti“ on üle 30 aasta tagasi välja antud inglise lasteraamat. Miks sellest täna rääkida? Aga sellepärast, et mänguväljakud on kinni ja väikestel inimestel pole kuigi palju meelelahutust. Nii on juba päris mitmes riigis hakatud majade akendele panema kaisukarusid ja muid vahvaid loomi, et õues jalutavad lapsed saaksid neid „jahtida“. Päris väikesed lustivad niisama, natuke suuremad loevad kaisukad üle ka," kirjutab sotsiaalmeedias mõtte algataja Maris Marko.