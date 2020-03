PÜSI KODUS: Šveits kirjutas sõnumi Matterhorni nõlvale  

Viimane sõnum on eriti oluline, nendib BBC uudisteportaal. Juba läinud reedel ületas Šveitsis koroonaviiruse tõttu haigestunute arv 12 000 piiri, surnud oli rohkem kui 200 inimest. Tulekul on lihavõtted, mis on alati ärgitanud šveitslasi liikuma, et nautida viimast võimalust mäesuusatada – mäenõlvadel hakkab lund juba vähemaks jääma ja ilm soojeneb. Varem on kodumaiste nõlvade seas eriti ahvatlev olnud itaaliakeelne Ticino ümbrus, mida kutsutakse Šveitsi Rivieraks. Kuid tänavu on sealgi ilmselt tühjus, kuna see paik piirneb Itaalia kõige viirusohtlikumate piirkondadega.

Üleüldine liikumiskeeld kehtestati riigis neli nädalat tagasi ja eriti rõhutati, et vanemad inimesed ei tohiks üldse väljas käia. Nagu enamikus teisteski riikides on Šveitsiski koolid kinni ja mõni aeg tagasi suleti ka baarid, restoranid, kohvikud ja kõik kauplused – välja arvatud toidupoed. Armeeüksused saadeti appi hädalisematesse kohtadesse, sõjaväearstid töötavad nüüd ka tsiviilhaiglates. Juba on rohkem kui 150 000 ettevõtet saatnud oma töötajad sundpuhkusele või vähendanud tööaega ja ühtlasi ka palka.