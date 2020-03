Juhtkiri | Kõva käe ihalus kriisi ajal 

Arvestades meie nõukaminevikku on vajalik meeles pidada, millisest õigusteta ühiskonnast me tuleme. Seega on piirangute sisseseadmine väga tundlik teema ning välisminister Urmas Reinsalust on vale taandada asi üksnes tehniliseks küsimuseks, mis polevat vajanud isegi Reinsalu enda allkirja, mida ei arutanud valitsus ega olnud sammust teadlik isegi peaminister.

Lisaks tuleb arvestada ka Reinsalu enda tausta alates Res Publica kunagisest kõva kätt nõudnud valimisloosungist „Vali kord“, välisministri (!) pidevatest karistuste karmistamist nõudvatest avaldustest ja lõpetades valitsuse selja taga soolotsemisest Venemaalt okupatsioonikahjude väljanõudmise teemadel.

Kõnekas on seegi, et praegu on Eesti oma avaldusega ühes reas riikidega, kellest enamikuga me ennast võrrelda ei soovi - Armeenia, Gruusia, Läti, Moldova ja Rumeenia, samas pole avaldust teinud vana Euroopa demokraatiad, kelle sekka me ise ennast liigitada soovime.

Puhkenud arutelu kinnitab, et vastupidiselt väidetele on siiski tegu poliitilise sammuga. Praegu saime astutud sammust teada alles tagantjärele, kuigi olnuks vajalik eelnev pingeid maha võttev debatt. Samas seab eksväliminister Urmas Paet Reinsalu aktsiooni kahtluse alla, kuna konventsioon lubab niigi kogunemisvabadust piirata rahvatervise kaitseks. Või on plaanis ka lisapiiranguid?

Kriitiline meel on õigustatud, sest oleme juba näinud, kuidas poliitikud ei kõhkle kriisi ajal astumast samme, mis muidu oleksid keerulised, vajaksid pikka diskussiooni või oleksid üldse võimatud.