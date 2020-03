Deivil Tserp | Aidake vaest Sõõrumaad 

Siinkirjutaja peab taas nentima, et Sõõrumaa on eriline tegelane. Möödunud nädala alguses soovitas ta Betsafe Live'is kõigil klubidel ja nende juhtidel tegutseda mõistlikult. „Vaatame oma kulud ja võimalused üle, riik pakub teile tuge. Me kõik, eesotsas EOKga, teeme tööd selle nimel, et kogu spordisüsteem püsiks tugevana. Oleme ise leidlikud ja tuleme üheskoos sellest kriisist tugevamana välja... Mina panustan kogu oma võimaluste ja hingega Eesti spordi heaks, tehke omalt poolt ka maksimum,“ rääkis Sõõrumaa.