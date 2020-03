Lääne-Tallinna keskhaiglas sünnitas esimene koroonahaige ema 

Sünnitusabi andmisel lähtub haigla jätkuvalt iga sünnitaja vajadustest. „Iga sünnitus on erinev ja iga sünnitaja vajab individuaalset lähenemist. Tagame kõrgekvaliteetse sünnitusabi, olenemata ema diagnoosist, järgides samal ajal kõiki ohutusnõudeid,“ selgitas dr Veerus.

Laupäeval sünnitas Lääne-Tallinna keskhaigla Pelgulinna sünnitusmajas ka esimene haiglas positiivse koroonaviiruse proovi andnud ema. Ema ja laps on sünnitusmajas koos, kuid isoleeritud teistest sünnitusmajas viibijatest. Mõlema tervislik seisund on hea, seda jälgitakse hoolsalt.

Sünnitusmaja paneb südamele, et viiruse leviku tõkestamine on meie kõigi kätes. Lapseootel peredel on eriti oluline viibida eneseisolatsioonis ja vältida kõiki kontakte, mis pole hädavajalikud.