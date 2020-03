Seisukoht Seisukoht | Õnnelikud ilma vabadusteta Triinu Laan, päevatoimetaja , täna, 17:55 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku

Me anname ära suurima väärtuse, mis meil on ja oleme seejuures veel õnnelikud. Piirid paneme kinni, võõrtöölised saadame välja, kokkusaamised keelame ära, piirame liikumisvabadust ja igaüks, kes korralikult kodus ei püsi, on automaatselt kurjategija. Telefone kasutatakse meie asukoha määramiseks ning vanadest inimestest kästakse heaga eemal hoida ka siis, kui ollakse täiesti terved.