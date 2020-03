Ilmateadlane: talv ei pruugi veel läbi olla, lumetorm võib veel tulla! 

Arvo Saidla ütleb, et kevadisel pööripäeval ehk 20. märtsil oli tuul kirdest ja põhjast, mis näitavat, et kevad vindub. „Ilusat ilma tuleb küll!“ jääb ta seejuures positiivseks. Lihtsalt ei tasu oodata pikaajalist kevadsoojust, mis kestab suveni välja. Ilmaga on lood keerulised!