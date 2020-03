VIDEO | Tanel Kiik kinnitas, et koroonaviiruse tagajärjel suri ka kolmas inimene 

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütleb, et pühapäeval suri koroonaviiruse tõttu 83-aastane meesterahvas, kes oli hospitaliseeritud Lääne-Tallinna keskhaiglas. "Sügava kaastunne kõigile pereliikmetele," lausub Kiik. Ta lisab: "Peame olema valmis, et raskeid uudiseid võib lähiajal lisanduda."

Tanel Kiik kinnitab,et COVID-19 viirus on tuvastatud kõigis Saaremaa hooldekodudes. Sotsiaalministri sõnul ei jäta riik Kuressaare haiglat üksinda ja vajadusel transporditakse patsiente ka mandrile.

Sotsiaalministri käest küsis ajakirjanik, kas laual on Tallinna nii-öelda lukku panek. Kiik ütleb, et see pole hetkel plaanis. Kiik kinnitab, et testimisvõimekus Eestis on võrdlemisi kõrge.