BRITTIDE VÕITLUS KOROONAVIIRUSEGA: Boris Johnsoni sõnul tuleb olla valmis olukorra halvenemiseks 

Boris Johnson, kes on ise saanud postiitvse COVID-19 viiruse diagnoosi, on karantiinis. Laupäeva hilisõhtul saatis ta kõigile brittidele välja kirja, milles seisab, et vajadusel tuleb kehtestada praegusest rangemad piirangud, kirjutab väljaanne BBC.

Suurbritannia elanikele saadetud kirjas ütleb Johnson, et kasutusele on võetud ulatuslikud meetmed leviku tõkestamiseks, kuid tõenäoliselt tuleb reegleid veelgi rangemaks muuta. "Me ei kõhkle, et tuleb minna piirangutega kaugemale, kui praegu arstid ja teadlased soovitavad," kirjutab peaminister.

Ta lisab: "Minu jaoks on tähtis olla teiega aus: me oleme kindlad, et olukord läheb enne hullemaks, kui see saab muutuda paremaks.