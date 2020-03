Eesti uudised VALITSUSE ERITEADE | Saaremaa ja Muhumaa keeratakse veel rohkem lukku Ohtuleht.ee , eile, 23:59 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku

Tallinn, Stenbocki maja, 28. märts 2020 – Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas täna Saaremaa ja Muhu valla eriolukorda täiendava korralduse, mille järgi peab pühapäevast oma uksed sulgema suurem osa kauplustest ja lähikontaktiga teenindusasutustest. Alates esmaspäevast hakkavad kehtima oluliselt rangemad liikumispiirangud. Eriolukorra juht kutsub tööandjaid üles võimaldama töötajatele maksimaalselt kaugtööd. Eriolukorra rangemaks muutmise eesmärk on senisest tugevamalt piirata viiruse kohapealset levikut ja vähendada koormust tervishoiusüsteemile. See aitab kaitsta Saaremaa ja Muhu valla inimeste elu ja tervist. Terviseameti andmetel tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (34). 28. märtsi hommiku seisuga on nakatunuid kokku 217, mida on suurusjärguna samapalju kui tervel Harjumaal. Alates homsest tohivad Saaremaal ja Muhu vallas lahti jääda ainult toidupoed, apteegid, sideettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid, postkontorid, kauplus