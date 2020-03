NALJAKAS, AGA KA KURB VIDEO | WHO juhtivspets kaotab hirmust Hiina ees kõnevõime 

Ajakirjanik küsib Aylwardilt, kes juhtis Hiina ja WHO töögruppi koroonavõitluse ajal, et kas Taiwani väga edukad tulemused koroonaga võitlusel võiks viia selleni, et Taiwan võetakse WHO liikmeks. SARSi epideemiast korralikult õppust võtnud Taiwan on siiani leidnud mõnesaja koroonaga nakatunu ja sealsed kiired meetmed on kogu maailmas eeskujuks.