FOTOD | Koroonaviirus USAs: üle saja tuhande nakatanu, reedel suri haigusesse 402 inimest  

USAs on registreeritud arvuliselt rohkem koroonaviiruse juhtumeid kui Itaalias ja Hiinas. Ametlikud andmed on puudulikud, kuid viirusesse nakatunuid on riigis tugevalt üle saja tuhande. USAs on viiruse tagajärjel surnud 1588 inimest.

Uudisteportaali CNN-i andmetel suri ainuüksi reedese päeva jooksul USAs koroonaviirusesse 402 inimest. Kolmandik kõigist riigi haigusjuhtumitest on registreeritud New Yorgis. Juba nädal aega on linn üritanud olukorda stabiliseerida, kuid haigusjuhumite arv suureneb valitsuse ja haiglate jõupingutustest hoolimata.

Inimtühjad New Yorgi tänavad reede päeval. Inimesed püsivad peaasjalikult kodus, et välitda koroonaviirusse nakatumist. Foto: Xinhua

CNN kirjutab, et riigi tervisehoiusüsteem on juba praegu kokku kukkumas. Üks New Yorgi haigla teatas, et oli sunnitud käepäraste vahenditega tekitama juurde ühe surnukuuri, et ruumi surnute hoiustamiseks juurde tekitada.

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo ütleb, et haigusepuhangu tipp jõuab kätte umbes kolme nädala pärast. Pärast seda peaks juhtumite arv vähenema.

New Yorgi kõrval on olukord väga traagiline ka Los Angelese linnas, kus koroonaviirusse nakatunute arv on viimase nädala jooksul kolmekordistunud. Ametnike sõnul on haigusjuhtumite arv jätkuvalt kasvamas.