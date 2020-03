FOTO | POLITSEIL TÖÖD JAGUB: päikeseline ilm meelitab noored õue 

Õhtulehe toimetuse poole pöördus murelik lugeja, kes märkas, kuidas noored kogunevad Tartus Delta keskuse ees. "Lisaks sellele on linnapildis näha, et kolmese kamba puhul hargnetakse nii, et üks liigub ees ja kaks lähevad natuke maad eemal järele, et siis kuskil koguneda," toob ta näite noortest, kes ei taha mitte koduseinte vahel istuda.

Pressiesindaja sõnul suhtles patrull pinkidele kogunenud inimestega ja nad lahkusid, kuna praegusel ajal ei ole lubatud inimestel ühte kohta koguneda. "Kindlaid probleemkohti Tartu linnapildis ei ole, teateid linnas liikuvatest ja ninapidi koos olevatest inimestest on neil päevil tulnud kümneid erinevatelt tänavatelt ja parkidest. Sekkume ja selgitame olukorda nii palju kui jõuame," lisab Virk.