Koroonaolukord Euroopas: eile oli Itaalias siiani ohvriterohkeim päev 

Itaalia võimud teatasid, et tõenäoliselt pikendatakse rangeid liikumispiiranguid veel kolmandast aprillist edasi, vahendab BBC. Riigis lisanud just pea kuus tuhat uut koroonahaiget. Itaalias on koroonaviirusesse haigestunuid kokku juba 86 500. Kõige raskema löögi all on Itaalia põhjaosa.

Koroonaviirus on võtnud ka 46 arsti elu. Kuigi olukord on morn, on näha, et haigestunuid ei lisandu enam sama hoogsasti kui varem. Itaalia on koroonakriisis teistest Euroopa riikidest kaks nädalat ees, seega jälgitakse Itaalias toimuvat erilise tähelepanuga.

Hispaanias, mis on Euroopa teine kõige nakatunuim riik, on surmajuhtumid samuti tõusnud. Surnuid on kokku 4858. Kuid ka seal on näha, et haigestumiste numbrid vähenevad.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson on teatavasti ainus Lääne riigijuht, kellel on tuvastatud koroonaviirus. Enda sõnul on tal tekkinud vaid nõrgad sümptomid ning tööülesannetega jätkab ta karantiinist videkonverentside abil.