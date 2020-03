Reinsalu: koroonakriisi lahendamiseks võib tekkida vajadus piirata inimõigusi 

Reinsalu kommenteeris ERRi uudisteportaalile , miks selline otsus tehti: "Me märkisime, et riigil võib tekkida vajadus võtta kasutusele meetmeid, millega piiratakse konventsioonis tagatud õigusi."

Väljaanne EU Observer kirjutab, et artikli 15 on aktiveerinud ka teised riigid, kes aga pole just kõige eeskujulikumad inimõiguste järgijad, näiteks Armeenia, Moldova.