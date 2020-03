RAHVAS SEGADUSES: Venemaa küll epideemiat ei näe, kuid alustab siiski elu seiskamisega 

Ametnikud vihjavad, et uued pirangud võiksid kehtida ka kauem kui ainult nädala, vahendab BBC.

Reedel tuvastati Venemaal kokku juba üle tuhande koroonaviiruse juhtumi. Enim nakatunud on inimesed Moskvas. Kremlini pressiesindaja on seetõttu julgelt välja öelnud, et nende riigis ei ole seega kohe kindlasti mitte mingit epideemiat, kui võrrelda nende numbreid Euroopa kriisiga.

Paljudel on aga olukorrast keeruline aru saada, sest alles edastas valitsus infot, et koroonaviirusenäol on tegemist kauge probleemiga. Seega kui Putin teatas, et kõigil kodanikel seisab ees tööta kuid tasustatud nädal, tormasid paljud siiski puhkuseid välja võtma.

Šotsi piirkonna kuberner Benjamin Kondratiev otsustas sulgeda ostukeskused, pargid ja restoranid ning vähendada lende. Seda seetõttu, et peale Putini teadet broneeriti hotellid pilgeni täis.

"See ei ole lisanädal puhkamiseks ja kodust lahkumiseks," selgitas Kondratiev oma Instagramis Putini sõnavõttu lahti. Paljud Moskva elanikud on siiski juba linnast lahkunud, et veeta aega oma suvemajades.

Rahvas ei saa enamasti aru, milleks kogu selline kära. "Muidugi ma lähen sel nädalal tänavatele välja. Ilm on suurepärane!" kommenteerib üks vene mees.

Riigis elav lätlane aga nii positiivne pole: "Ma arvan, et piirangute kehtestamisega jäädi hiljaks. Vaadake Itaaliat ja Hispaaniat. Inimesed käisid ka seal väljas vabalt ringi ja nüüd on nad kõik hirmul."