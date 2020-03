Eesti eakaim naisröövel läks poodi noa ja karguga 

24. märtsil sai politsei teate, et Sillamäel varastas 81aastane naine I. Pavlovi tänaval Maxima kauplusest toitu. Kui turvatöötaja püüdis eakat varast poest väljumisel takistada, hakkas too teda noaga ähvardama. Maximaga samas hoones oleva poe müüjad tõdevad, et teisipäeva pärastlõunal oli kisa ja kära kõvasti. Nende sõnul pidas politsei kahtlustatavana kinni kohaliku naise, kes on varemgi nii-öelda tsirkust teinud.

„Ta liigub ringi karguga ja käib poes alati pärastlõunasel ajal. Vahepeal mängis ta ka lolli ja haiget ning laskis endale kiirabi kutsuda,“ ütleb üks müüjatest. Varga ja turvamehe vastasseisu täpsemad asjaolud jäävad siiski avamata. „Kuna juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlust, siis ei tohi me enam seda kommenteerida,“ selgitab Maxima Eesti meediajuht Regina Salmu.

Sillamäel elava Galina sõnul tunnistasid tema tuttavad müüjad, et noorte varastega on kogu aeg üks jama, aga nüüd siis tuleb hakata hoopis vanureid kartma. Küsimuse peale, ega ta juhtumisi karguga ringi liikuvat varast tunne, vastas samuti liikumisraskustega naine, et neil olevat seal Sillamäel kõik karkudega. Eakas naine valis röövimiseks linna käidavaima piirkonna, kus ühes kohas on kolm suurt toidukauplust, turg ning teisigi poode ja lõbustusasutusi. Müüjate sõnul on röövel väikest kasvu, kuid füüsiliselt heas vormis.