101aastane Itaalia vanahärra seljatas koroonaviiruse 

Vanahärra, kelle pärisnime me ei tea, kuid kellele meedia viitab kui Härra P-le, on 101 aastat vana ning elab Põhja-Itaalias Rimini linnas. Eelmisel nädalal panid arstid ta haiglaravile, diagnoosides tal koroonaviirusest põhjustatud Covid-19 kopsuhaiguse. Riminis on tuvastatud kokku 1189 juhtumit, vahendab CNN.

Kuid juba neljapäeval kirjutasid arstid ta haiglast välja, mees on terve ning perekond tuli talle järele. Rimini aselinnapea Gloria Lisi rõõmustas koos teiste linnaelanikega härra imelise tervenemise üle: „See täiesti erakordne paranemine annab meile tulevikulootust! Härra P sai terveks, pere tõi ta eile õhtul koju. See olgu õppetunniks kõigile, et isegi 101 pole vanus, kus saatus on ette määratud.“