Eesti uudised Koroona õppetunnid: inimkatsed Saaremaal ja kätepesu Rainer Kerge , täna, 22:30

Foto: pixabay.com

„Aprill on Eestis väga tähtis kuu, sest nakatunute arv suureneb, raskelt haigete arv suureneb – aga see ei kesta lõpmatuseni,“ ütleb staažikas nakkushaiguste arst Nelli Kalikova. Julgustades: „Koroona on hingamisteede nakkushaigus nagu gripid ja muud sarnased tõved. Neil on oma sesoonsus, mis tähendab, et nad tulevad sügisel ja kaovad kevadel ära. Epidemioloogid ei tea täpselt, miks nad kaovad, aga kaovad. Loodame, et ka koroonaviirusel on oma sesoonsus.“