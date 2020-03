ANALÜÜTIKUTE LÖÖGIRUSIKAS: parimad pead tahavad kriisiajal riiki aidata 

„Ametlikku otsust tegelikult ei ole veel, aga oleme sel teemal suhelnud Tartu ülikooliga, Praxisega, mitmete analüütikutega, ministeeriumitega,“ lausub idee üks autoritest, majandus- ja investeerimisanalüütik Kristjan Lepik.

Mõte on Lepiku sõnul veel nii toores, et alguses tehtaks tööd ilmselt ka ilma tasuta. „Mõneti sõltub edaspidine ainult riigist. Valmisolek aidata on olemas, küsimus on, kas seda tahetakse vastu võtta.“

Senine kogemus näitab, et ministeeriumite poolt on kuulamisvõime olemas. Hoopis teine on küsimus: kas väärt nõuanne ja otsus ka ellu viiakse? „Seda ei oska prognoosida enne, kui minister istub laua taha ning asjaga tutvub,“ ütleb Lepik.

Ministeeriumite poolt on kuulamisvõime olemas. Kuulad jutu ära, aga kas selle ka otsuseks võtad, on hoopis teine asi. Seda ei oska prognoosida enne, kui minister istub laua taha ja vaatame, mis ta nõuannetega teeb – kas otsus tehakse teadusliku analüüsi või pelgalt kõhutunde pealt.