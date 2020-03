McDrive on väljamõeldud sõna! McDonald’s jättis keeleinspektorid pika ninaga 

Keeleinspektsiooni arvamuse järgi peaks McCafé ja McDrive nimede juures olema eestikeelne tõlge. Keeleseaduse kohaselt on kaupade ja teenuste tarbijal õigus eestikeelsele teabele ja teenindamisele. Võõrkeelne teave võib olla, aga eestikeelne tekst peab olema ning veel esikohal. Seda aga ei leidnud keeleinspektsiooni ametnikud märtsi keskpaigas Tallinna McDonald’si kiirtoidukohtadest.

Samal teemal Mis McDrive?! Keeleinspektsioon ampsas McDonald’si keelerikkumisi 18. märts 2020, 15:58 AMETNIKE VÕIT! Hesburger muudab keelenõuete tõttu turundust 19. jaanuar 2020, 16:55 Inspektsioon annab endale aru, et McDrive ja McCafé on kaubamärgid, mille puhul ei pea eestikeelne teave olema esikohal ega otsetõlge. „Siiski tuleb eestikeelne teave paigutada selliselt, et see oleks klientidele nähtavas kohas,“ selgitas keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk toona. „Keelekorraldajad soovitavad ingliskeelse väljendi DRIVE kasutamisel eestikeelseks vasteks kaasaost, samuti võib kasutada muid sobivaid eestikeelseid väljendeid, nt sissesõit, osta kaasa vms.“

McDonald’si volitatud esindaja Vladimir Janevski on vastukirjas teisel arvamusel: väljendid on registreeritud kaubamärgid, mida võib frantsiisilepingu alusel äritegevuses kasutada. „Neid kaubamärke ei saa ega tohi tõlkida ühegi kohalikku keelde ning kaubamärkidena ei oma need üheski keeles tähendust ja on väljamõeldud sõnad,“ kirjutas Janevski.

Siiski oli Janeveski nõus keeleinspektsiooni ühe tähelepanekuga, mis puudutas ühte sissesõidu silti. Nimelt oli sellel sildil vaid ingliskeelne väljend „drive“. Millal aga silt saab parandatud, ei osanud Janevski öelda.

McDonald'si esinadaja oli nõus, et see silt tõepoolest ei ole sobilik. Foto: Keeleinspektsioon

„Seoses uue koroonaviiruse ja selle poolt põhjustatava häire tõttu pole võimalik ennustada kuupäeva, millal McDonald’sil on võimalik nimetatud silt asendada. McDonald’si võimalused leida alternatiivseid lahendusi on väga piiratud, kuna McDonald’sil on lubatud tellida tooteid ainult McDonald’s International Property Company, Ltd. Poolt heakskiidetud tarnijatelt.“