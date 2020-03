Eesti uudised ÕL VIDEO | KUIDAS LAPS ENDALE NIME SAI? Emad-isad leiavad põnevaid põhjuseid: E-täht on kollane, ilmutus unenäost ja ABC-õekesed Evelin Kivimaa | Video: Katarina Kivimaa, Märt Niidassoo , täna, 12:33 Jaga: M

Foto: Katarina Kivimaa, Märt Niidassoo

„Nime sai kaua otsitud, lõpuks nägin unes, et laps jookseb avasüli mu poole ja hüüab: „Minu nimi on Liisi!““ meenutab ema, kes tütrele selle nime panigi. Üleüldse on eesti emad-isad lastele nime valides ääretult leidlikud: kes viskab täringut, kes leiab nime rinnahoidjalt, kes järgib suguvõsatraditsioone, kes laseb käiku ultraheliarsti näpuvea, kes leiab nime lemmikraamatust ja kes anekdoodist.