„Köhin nagu korsten“, „hirm on tööl olla“: koroonaviirus on murdnud 21 Kuressaare haigla töötajat 

Kuressaare haigla töötajad ütlevad, et paarikümne kolleegi nakatumine tekitab neiski hirmu. Samas on neid, kelles kasvab sellega hoopis missioonitunne: „Organiseerin lapsed maale ja tean, et olengi sõjas. Kui püssid ei paugu, siis see ei tähenda, et sõda poleks“.

Õhtulehega vestelnud koroonaviiruses haiglatöötaja ütleb, et sai viiruse üldpalatis rutiinset tööd tehes. Osakonda toodi patsient, kes – nagu hiljem selgus – oligi viiruselevitaja. Nüüd istub töötaja juba nädal aega kuiva köhaga kodus, olles enne nakatanud kodus ka oma lähedased.

„Köhin nagu korsten,“ ütleb töötaja, kes vanuse järgi kuulub suurimasse riskigruppi ehk on 60 pluss vanuses. „Oleks praegust ette teadnud, jäänuks juba varem pensile.“

Teine töötaja ootas reede pärastlõunal ajakirjanikuga rääkides kodus parajasti koroonaproovi võtmist. „Üldiselt ma pole paanitseja, aga psühholoogiliselt mõjub see ikka. Kogu aeg mõtlen, kas nüüd on käes,“ ütleb ta.

Kuressaare haigla juht Edward Laane teab, et osa töötajaist on ägedalt leviva nakkushaiguse tõttu hirmul. „Ma täitsa usun seda,“ ütleb ta. „Aga see ei ole ainult Kuressaare haigla probleem. See on iga meditsiiniasutuse probleem.“