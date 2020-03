Juhtkiri | Kas piirangutest piisab? 

Ära on kadumas mitmed teisedki meelepärased meelelahutusvõimalused, kui kaubanduskeskused on alates reedest suletud ning baarid ja restoranid ei või alates kella 22 kliente kohapeal teenindada. Piirangute eesmärk on selge: mida vähem on võimalusi teistega koos aega veeta, seda rohkem püsivad inimesed justkui vabatahtlikult kodus. Vähendades seeläbi võimalusi ohtliku viirusega nakatuda või seda endalegi teadmata edasi levitada.