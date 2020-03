Nädala tipud | Keelud kaitsevad meid 

Karmimate piirangute nõudmisel on esirinnas Tallinna linnapea, kelle ettepanekutesse ei saa eriolukorra juht ja parteikaaslane Jüri Ratas suhtuda ükskõikselt. Ent jälgida tasub, kas täitumas on ka Mihhail Kõlvarti soov anda munitsipaalpolitseile seadusega rohkem õigusi – vahetu sunni kasutamine võib olla põhjendatud pahatahtlike karantiinirikkujate puhul, ent kas ka bussijäneste korralekutsumiseks pärast kriisi?

Trahvidest veelgi tõhusamalt aitab karantiinirikkujaid ilmselt taltsutada ühiskondlik kontroll, mis on ilmutanud end rahumeeli šoppavast tuttavast koroonahaigest teatamisena omavalitsusele või umbusaldusavaldusena poliitikule, kes juhatas istungit lootuses, et tal on halb tõbi läbi põetud. Ilmselt pole ta aga kahjuks ainus, kes jättis sanktsioonide hirmus kaaslasi oma haigusloost teavitamata.