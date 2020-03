Manona Paris | Lukusta oma laste isa rõdule. Ta tänab sind selle eest 

Taltsutamist vajab ka laste loomuomane igatsus sõprade järele. Suhtlus läbi ekraani pole ikka päris see, mis koos midagi toredat teha. Lisaks – kas teate, kui palju on lapsi, kes ei taha ega oska e-maailmas midagi teha, sest nende vanemad pole seda seni soosinud? „Kool on kodus ju parem, aga ma tahaks nii väga sõpru näha,“ tunnistas mu teiseklassindik alles eile, vaadates igatseva pilguga otse koduakende all asuva kooli poole.

Just sinna, kus jalkaplatsil käib kogukonna šokiks taas korralik matš. „Näe," ironiseerib abikaasa. „Kogu aja on kõik urisenud, miks tänapäeva lapsed midagi väljaspool tuba ei tee. Nagu me näeme, on asi järsku väga teisiti. Ja võib-olla pole kunagi eriti hull olnudki."

Ainult et... nüüd ongi asi päriselt hull ja praegu peaks päriselt jalgpalli mängima arvutis, mitte staadionil. Ja päriselt peab end teistest eemale hoidma, isegi kui vahel tundub, et tulemuseks on hullumine. Aga me peame hakkama saama. Muud võimalust pole.

Kuidas? Lihtsalt võttes ühte hetke korraga. See on aeg, mil tuleb toksiline tublidus, see pidev enesetõestamine endast eemale heita. Pole oluline, et sa ei suuda teha iga päev lastele kolme gurmee-einet, pole teinud oma vallalise sõbranna eeskujul põhjalikku suurpuhastust või suutnud seletada matemaatikaülesannet, sest peale varahommikut kodukontoris ei suuda pea isegi korrustabelit meenutada. Või kui palju on 2 + 1. Või et su aialaps jookseb lõunani paljalt mööda tuba (ning tunneb end seejuures imeliselt hästi). Või kui poes isegi soovitud vahemaad hoides kohtad maski ja kinnasteta müüjat, kes kogu oma frustratsiooni sinu peale välja elab.

Oluline on... ellujäämine. Isegi kui selleks tuleb mõnikord kallim ja laste isa rõdule lukustada. Ta teeks minu heaks sedasama.