Tiit Kuresilma | Kuidas koduarestis kasumlikult elada 

Aga kuidas siis ikkagi koduarestis paremini elada? Välja mõtlesin. Hakkan romaani kirjutama. On ju üldteada, et iga inimene võib oma elust romaani kirjutada. Mul on isegi romaani pealkiri ammust aega olemas. Tühipaljas valmiskirjutamise vaev veel. Ja aega on jalaga segada selleks. Romaani võib kirjastada ja kasumlikult müüa, ja siis on raha ka edaspidi jalaga segada. On meil ju põnev ja ilus elu seljataga, maad ja ilma ja inimesi nähtud. Romaani tuleb muidugi juurde mõelda tapmist ja tagaajamist, ning seksistseene, sest see müüb! Neid on vaimusilmas ikka nähtud ju ka. Nüüd on paras aeg kirjeldada, kuidas see käib siin- ja sealpool ekvaatorit. Haaret peab olema!

Aeg riiul üles panna

Mida vaimse töö kõrval füüsiliseks koormuseks teha? Kui kodus ringi vaadata, siis tuleb meelde, et üks riidekapiriiul on alla kukkunud. Lubasin selle ammu ära parandada, aga kogu aeg läheb meelest ära. Kord võtsin kätte küll, aga siis ei leidnud oma WC-kapi tööriista- ja materjaliriiulilt sobivaid parajaid kruvisid. Suuremaid ja väiksemaid oli, läbisegamini igasuguste poltide ja mutritega, aga parajaid mitte. Lõplikult vihastas see, et kui parajad leidsin, ei sobinud nendega ükski kruvikeeraja. Nad kuramused on hakanud tegema ka väikseid kruvisid sisekuuskantpeaga.

Siis sain oma lemmikkalapoest hea idee. Neil on müügil kenades väikestes kandilistes klaaspurkides kalamarja ja silmu. Kui neid osta ja tühjaks süüa, saaks minu tööriistakraamiriiulis kenasti korra majja – paigutaks iga sorti pudi-padi oma purki. Kandiga purgid paigutuksid tihedalt ja läbi klaasi on kohe näha, mis on mis. Mõeldud-tehtud. Ostsin kalamarja ja silmu purkides.

Siis juhtus veel selline kurioosne lugu, et kahest silmupurgist üks läks külmkapist kaduma. Varastatud? Mõtlesime läbi, et kes meil on käinud. Tütar Anu? Tema vaevalt et varastas, aga külmkapis toidu silte jälgib küll ja viskab, kui „parim enne“ läbi, halastamatult minema. Kui aga asusime tema keedetud suppi soojendama ja sööma, olid kadunud silmutükid seal kenasti sees ja supp oli eriti maitsev. Mõistatus lahenes.

Küünal pühale Jürile

Igatahes saab üks mu füüsiline töö olema tööriistakapi korrastamine. Teine saab olema trepist käimine – kolmandalt korruselt alla ajalehe järele ja ühe soojaga tagasi. Aga õue, autosse ja kalapoodi läheme ikka, igatahes! Meil on autos ka pudel hea hapuka valge veiniga, et auto ukselinke ja rooli desinfitseerida, iseend ka – rüübates. Siinkohal läksime jälle vaidlema. Minu väite peale, et viiruse vastu polegi muud rohtu kui käte veega pesemine, väideti, et mitte palja veega, vaid seebiga. Selle peale ostis Anu meile tuppa ka spetsiaalse tilaga pudelis desinfitseerimisvedeliku.