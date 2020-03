TULEPÕRGU NARVAS: aluspesus ja toasussides majaelanikud üritasid masinaid päästa, riskides eluga 

Narvas on inimesed marus. Ööl vastu kolmapäeva tulid kaks meest parkimisalal seisvate autode juurde, kusjuures üks neist tõmbas vahepeal rahulikult veel ühe suitsu, ning panid tuldvõtva vedelikuga põlema auto. 25. märtsil kell 3.04 saabus häirekeskusele teade, et Kreenholmi tänaval on autod lausleekides. Kokku hävis kaheksa sõidukit. Üks või kaks masinat õnnestus omanikel päästa.