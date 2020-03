VIIRUSEPUHANG: Saaremaa hooldekodus on COVID-19 tuvastatud 26 inimesel

Laupäeva keskpäeval toimunud pressikonverentsil anti ülevaade viiruse levikust. "Saaramaal on juhtunud see, mida me kõige ohtlikumaks pidasime," tunnistab terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik.

Öpik lisab, et Saaremaale saadetakse juurde isikukaitsevahendeid. Kõik Saaremaa hooldekodud on saanud terviseameti käest lisaks 5000 maski. "Suurema koguse maske viisid täna hommikul Saaremaale kohale terviseameti töötajad," ütleb Öpik. Samuti on terviseametil plaanis saata juurde arste.

Ülejäänud hooldekodu töötajatega võtab terviseamet eraldi ühendust ja neid testitakse koroonaviiruse osas individuaalselt, lähiajal on plaanis koroonaviiruse proove võtta ka teistes Saaremaa hooldekodudes.

“Praeguseks on selgunud, et hooldekodus on ulatuslik viiruse levik. Hooldekodu on pandud isolatsiooni, eraldatud on COVID-19 positiivsed ja negatiivse analüüsivastuse saanud hoolealused,” ütles terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam. “Kiirabi kontrollib täna kõigi nakatunud hoolealuste elanike seisundit ja vajaduse korral viib inimesed haiglasse. Ühegi hooldekodu elaniku seisund ei ole kriitiline.”

„Kui ma ise ei oleks olnud jonnakas, siis täna ei räägiks keegi sellest, meie hooldekodus on koroonaviirusesse nakatunud. Kusjuures positiivse tulemuse said need kliendid, kes silmanähtavalt haiged ei olnudki,“ rääkis Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel neljapäeval Õhtulehele.

“Homme [laupäeval - toim.] kohtuvad Kuressaares nii terviseamet, sotsiaalminister, Saaremaa kriisistaap, Kuressaare Haigla kui Saaremaa Südamekodu esindajad, et arutada tekkinud olukorda ja panna paika edasised tegevused,” ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas. „Eesmärk on tagada, et hooldekodud saaksid jätkata oma tööd ning et kõigile hooldatavatele oleks tagatud igakülgne tugi.“