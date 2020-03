Saaremaa hooldekodus tuvastati COVID-19 veel 22 hooldekodu elanikul ja kolmel töötajal 

Ülejäänud hooldekodu töötajatega võtab terviseamet eraldi ühendust ja neid testitakse koroonaviiruse osas individuaalselt, lähiajal on plaanis koroonaviiruse proove võtta ka teistes Saaremaa hooldekodudes.

„Kui ma ise ei oleks olnud jonnakas, siis täna ei räägiks keegi sellest, meie hooldekodus on koroonaviirusesse nakatunud. Kusjuures positiivse tulemuse said need kliendid, kes silmanähtavalt haiged ei olnudki,“ rääkis Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel neljapäeval Õhtulehele.

Saaremaa Südamekodus on nimekirjas praegu 45 inimest, neist kolm olid haiglas juba varem, neile lisandusid veel neli koroonaviirusega nakatunud klienti. Majas on seega 40 hoolealust, kes tunnevad ennast praegu hästi ja viibivad oma tubades, sest hooldekodu ühisruumides on elanikel praegu keelatud viibida. Terviseamet võtab neljapäeval proovid kõikidelt nakatunutega kokku puutunud elanikelt ja töötajatelt ning hooldekodu ruumid puhastatakse.

“Homme kohtuvad Kuressaares nii terviseamet, sotsiaalminister, Saaremaa kriisistaap, Kuressaare Haigla kui Saaremaa Südamekodu esindajad, et arutada tekkinud olukorda ja panna paika edasised tegevused,” ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas. „Eesmärk on tagada, et hooldekodud saaksid jätkata oma tööd ning et kõigile hooldatavatele oleks tagatud igakülgne tugi.“

„Niivõrd suur positiivsete testide hulk on meile halb üllatus, sest enamusel meie maja elanikest ei ole haiguse tunnuseid, välja arvatud kahel elanikul, keda meditsiinipersonal on ka kontrollinud. Teeme aktiivset koostööd terviseameti ja omavalitsusega ning oleme saanud osalt personalilt nõusoleku lausisolatsiooniks,“ ütles Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel. „Eks praeguses olukorras kõige tähtsam, et kõigi seisund oleks stabiilne ja teeme koostööd terviseameti ja omavalitsusega, et saada kiiret abi meditsiinilise järelevalve osas.“

Terviseamet tuletab meelde ja rõhutab, et: