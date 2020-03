Saaremaa hooldekodus on juba neli koroonapositiivset 

Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam ütles neljapäeval, et proove võetakse nakatanutega kokku puutunud elanikelt ja töötajatelt ning rakendatakse vajalikke täiendavaid ohutusmeetmeid. „Oleme hooldekoduga pidevas kontaktis ning tegeleme kontaktsete väljaselgitamisega,“ ütles Kadri Juhkam, kelle sõnul hooldekodu ruumid puhastatakse ning testitulemuste selgumiseni on elanike liikumine ka hooldekodu siseruumides piiratud. Hooldekodus on hetkel 40 elanikku.

