Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart: üks kaotatud kevad ei ole suur kaotus eluga võrreldes 

Avaldame pöördumise täismahus.

Tänavune kevad ja esimesed soojad ilmad tulevad sedapuhku teisiti. Eranditult meile kõigile.

Itaallaste koroonapuhangu koldeks peetakse Milanos toimunud Atalante ja Valencia meistrite liiga jalgpallimängu, mis toimus välistaadionil.

Me oleme kaotanud koroonaviirusele esimese inimelu, mis ei jää ilmselt viimaseks. Sellest piisab, et võtta praeguseid piiranguid Tallinnas ja terves riigis tõsiselt. Meist kõigist – igaühest meist, sõltub, kui kiiresti me suudame epideemia kasvu pidurdada. Üksnes iseenda juhtimise ja eneseregulatsiooniga saame viirusele piiri panna. Kui me seda ei tee igaüks ise, siis kaotame üksnes elusid.

Üha pikemaks venivas kriisis kannatab sügavalt meie majandus, mis mõjutab kõigi rahakotti ja toimetulekut. Tänane meelekindlus ja piirangute järgimine on ajavõit – ainult nii saame kiiremini nakkusele piiri panna ja oma tavapärase argipäeva juurde naasta.

Kui me ei alusta eneseregulatsiooniga kohe nüüd ja praegu, siis kaasnevad peagi veelgi karmimad piirangud. Siis on hilja eneselt küsida: kas me sellist elu tahtsimegi? Sellele peame vastama täna ja praegu.