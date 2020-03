Seisukoht | Viirus vatistab ka ajusid? 

Olin kui puuga pähe saanud. Mis mõttes? Nagu oleks Eesti teatrid in corpore oma uksed sulgenud selleks, et erakorralist puhkust nautida? Mitte selleks, et viirus mööda teatrimaja töötajaid ei möllutaks? Ilmselt näis see kodanik mõtlevat, et tegu oli üksnes publiku päästmisega ja ette kujutavat, et näitlejad liiguvad laval ja lava taga üksteisest kahe meetri kaugusel. Ehkki tark inimene peaks mõistma, et niimoodi teatris siiski asjad ei käi. Igapäevaste etenduste andmine võiks ju tore olla, kuid kas mõne aja pärast poleks me fakti ees, et hakkame oma näitlejaile, kes kangelaslikult viirust trotsinud, matuseid korraldama? Ehk lausa riiklikke matuseid? Selle peale tark ja teatrihuviline kodanik ei tulnud. Kummaline, kas pole?

Näib, et ajud tõepoolest muutuvad praeguses olukorras vatisarnaseks massiks ka kõige nutikamail meist. Kole! Psühholoogid on tõesti öelnud, et inimestel läheb eriolukorras ka vaimselt raskeks. Paistab, et nüüdseks on läinudki.