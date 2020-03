Eesti laenas 750 miljonit eurot. Kas ka kasumlikult ehk negatiivse intressiga? 

Võlakirjad müüdi negatiivse intressiga keskmiselt 0,296 protsenti ehk nende ostjad maksavad Eesti riigile raha laenamise eest peale. Naaberriik Soome müüs poolteist nädalat tagasi enda riiklikke võlakirju 715 miljoni euro eest ja nende tootlikkus oli 0,146 protsendiga miinuses. Oluline on aga märkida, et Soome võlakirjad anti välja 2024 septembrini, Eesti võlakirjad emiteeriti vaid aastase tähtajaga ehk need peaks peagi uuesti välja lunastama.