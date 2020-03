Haigekassa hakkab eriolukorras esimeste haiguspäevade eest hüvitist maksma 

Kuigi valitsus on lubanud hüvitada haiguslehe esimesed kolm päeva, ei ole haigekassal väljamaksete tegemiseks veel seaduslikku alust, sest selleks peab riigikogu eelnevalt lisaeelarve kinnitama ja valitsus korralduse tegema. Kuni see pole tehtud, jätkub tavapärases korras haigushüvitiste maksmine.

Erinevad infoliinid on saanud selle kohta juba väga palju küsimusi.

"Palume inimestelt veel veidi kannatust. Teame, et paljud ootavad juba hüvitist ja alustame makseid esimesel võimalusel," ütles haigekassa juht Rain Laane.

Eriolukorra ajaks on valitsus otsustanud teha erandi ning hüvitada tagasiulatuvalt alates 13. märtsist avatud haiguslehtede puhul kuni eriolukorra lõpuni ka kolm esimest haiguspäeva. Hüvitise määr sõltub tööst vabastamise põhjusest ja arvutatakse töötaja eelmise aasta keskmise tulu põhjal.

"Kui maksmiseks vajalikud muudatused on vastu võetud, teeme neile inimestele, kel on selleks ajaks juba haigusleht lõppenud ja tervis korras, lisakande. See võib täiendava koormuse tõttu aega võtta. Kel sel ajal veel haiguslehed lõppemas, saavad lisapäevade hüvitise kogusummana," selgitas Laane.