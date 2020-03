16aastase koroonaohvri õde: „Peame lõpetama uskumise, et see mõjutab vaid eakaid.“ 

„Peame lõpetama uskumise, et see mõjutab vaid eakaid. Keegi pole selle viiruse vastu võitmatu,“ sõnas Julie vanem õde Manon, kes on hetkel koos emaga karantiinis. Noor naine kirjeldas, et Juliel oli eelmisel nädalal vaid kerge köha. Esmaspäeval oli see koos rögaga hullemaks muutunud ning nad läksid perearsti juurde. Seal diagnoositi 16aastasel prantslannal hingamishäired. „Enne seda polnud tal suuremaid haiguseid esinenud,“ väitis Manon.