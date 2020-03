Poliitika Harku volikogu EKRE liikmed algatavad Kalle Pallingu umbusaldamise Toimetas Triinu Laan , täna, 14:43 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Harku vallavolikogu EKRE liikmed kavatsevad esitada umbusaldusavalduse volikogu esimehe Kalle Pallingu suhtes. Volikogu liikme Jaanus Härmsi (EKRE) sõnul on lubamatu, et valla esindusorgani juhina jätkab inimene, kes seab oma käitumisega ohtu oma kolleegide elu ja tervise.„Eilsel istungil sai selgeks, et eriolukorras ei ole Palling kõige parem juht. Leiame, et on aeg vahetada ta välja vastutustundlikuma ja pädevama esimehe vastu,“ kommenteeris Härms. Umbusaldusavalduse kavatseb Härms esitada juba esmaspäeval toimuval volikogu erakorralisel istungil.