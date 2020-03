Reis läbi! Admiral Bellingshausen naaseb koju: väga raske on siseneda erinevate riikide sadamatesse 

Laevameeskond plaanis teha ka Arktika retke, kuid nüüd on otsustatud see pooleli jätta ja laev võimalikult kiiresti koju tuua. "Olukord maailmas on selline, et väga raske kui mitte võimatu on siseneda praegu erinevate riikide sadamatesse ja planeerida ka suve lõpuks suuri ekspeditsioone keerulistes vetes. Maailmal on muud mured. S/Y Admiral Bellingshausen on hetkel Peruu ranniku lähedal, umbes 4 kraadi ekvaatorist ja liigub vaiksete tuulte toel põhja poole," kirjutab Tiit Pruuli.