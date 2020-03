VIDEO | Riigihalduse minister Aab: ilma lisatarneta on Eestis isikukaitsevahendeid üheks kuni kaheks nädalaks 

Isikukaitsevahendite probleem on olnud kogu aeg üleval. „Lühidalt öeldes hakkas probleem kohale jõudma eelmisel nädalal. Nägime, et tavalised lepingud ja tarned ei toimi. Haiglad annavad oma parima, et vahendeid jätkuks. See kõik on segamini praegu ja koos sotsiaalministeeriumiga ja PERHiga jõudsime sinna, et Eesti saatkond Hiinas valis välja neli pakkujat, kellest ühega eile kella kolmest öösel hakkasime läbirääkimisi pidama. Need läbirääkimised kestsid 12 tundi ja olid väga väsitavad. Selle käigus saime ka hinda alla. Puudus on maailmas hinna üles tõstnud,“ rääkis Aab. Ta lisas, et selle kindla pakkumise puhul kontrollitakse ka kindlasti üle kauba taust, et mitte petta saada. „Samas saan ma aru, et hooldekodud ja muud asutused on meeleheitel ja teevad lepingud väiksemate isetootjatega,“ ütles ta.

Aab kinnitas, et see hange ei ole viimane õlekõrs ja pakkumistest puudust ei ole. „Kõik on töös. Prioriteet on praegu see, et oleks olemas kirurgimaskid ja muud maskid haiglatele, sotsiaaltöötajatele, politseile ja teistele,“ sõnas ta.

Aabi sõnul on enamus kaitsevahendite osas Eestis umbes nädalane varu, osadel kaitsevahenditel on varu kaks nädalat. Seda olukorras, kus tarnetega enam kaitsevahendeid Eestisse ei jõua. Aab märkis, et see info võib muutuda koos sellega, kuidas muutub isikukaitsevahendite kasutamise vajadus.

Mägi: me ei tee jälitustegevust

Statistikaameti esindaja Mägi seletas, et praegu tehakse koostööd telekomfirmadega, et jälgida seda, kuidas Eestis inimesed liiguvad. Eesmärgiks ei ole Mägi sõnul inimesi luurata ja teha jälitustegevust. Statistikaamet analüüsib mobiilide liikumist nii, et inimeste anonüümsus oleks tagatud.