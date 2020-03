GALERII | KAUPLUSED KINNI: keskused on peaaegu inimtühjad 

Kehtima hakanud kaubanduskeskuste liikumispiirangute korralduse eesmärk on piirata rahvarohketes kohtades inimeste koosviibimist, kuna see on COVID-19 levikuks soodne pinnas.



Piiranguid ei kohaldata toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid (sealhulgas prille või kontaktläätsi), pangakontoritele, telekommunikatsiooniteenuste osutajatele, pakiautomaatidele, söögikohtadele, kui neis toimub üksnes toidu kaasamüük.