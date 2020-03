Europarlament kiitis heaks 37miljardise toetuse viiruse tagajärgedega võitlemiseks 

Lisaks kiitis Euroopa Parlament heaks ELi solidaarsusfondi laiendamise rahvatervisega seotud hädaolukordadele, mis tagaks liikmesriikidele kuni 800 miljoni euro suuruses lisarahastust. „Fond loodi 2000ndate aastate alguses selleks, et reageerida suurematele loodusõnnetustele ning väljendada tuge neile Euroopa piirkondadele, mida on tabanud katastroof,“ selgitab Eesti eurosaadik Urmas Paet. „Nüüd laiendatakse solidaarsusfondi kohaldamisala nii, et see hõlmaks ulatuslikke rahvatervise hädaolukordi.“