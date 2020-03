VALITSUSE KORRALDUS: kaubanduskeskustes jäävad avatuks postkontorid 

Peaminister Jüri Ratase korraldus. Foto: Vabariigi valitsus

Eriolukorra juht Jüri Ratas täiendas kaubanduskeskuste liikumispiirangute korraldust kahe muudatusega. Esiteks tohivad kaubanduskeskustes avatuks jääda postkontorid, kui sama linna piires ei saa saadetist ümber suunata. Teiseks saavad kaubanduskeskuse külastajate jaoks suletud kaupluses jätkuvalt käia poe omanik ja töötaja. Esimene korralduse muudatus puudutab kokku 16 kohalikku postkontorit, mis asuvad väiksemates kaubanduskeskustes üle Eesti. Avatuks jäävad: Kambja postkontor; Elva postkontor; Lihula postkontor; Mustla postkontor; Sindi postkontor; Võhma postkontor; Kehra postkontor; Keila postkontor; Maardu postkontor; Paldiski postkontor; Jõhvi postkontor; Kohtla-Järve postkontor; Iidla postkontor; Tapa postkontor; Kunda postkontor ja Kohila postkontor. Korralduse teise muudatusega sätestati, et kaubanduskeskuste suletud poodidesse tohivad pääseda poe omanik ja -töötaja. Näiteks on see vajalik lemmiklooma poodides loomade eest hoolitsemiseks või e-poest kauba müügi kor