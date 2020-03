Eesti uudised Mupo reidid: mänguväljakutel on endiselt kümnete kaupa noori Siim Randla , täna, 08:22 Jaga: M

Foto: Mupo

Munitsipaalpolitsei on linna 300 suletud mänguväljakut kontrollides leidnud, et eriolukorrale vaatamata on seal endiselt kümneid noorukeid, kellele on tulnud teha hoiatusi.