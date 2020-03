Kes pani Eestis pausile Euroopa inimõiguste konventsiooni? 

Viimase nädala jooksul on erinevad väljaanded ja uudisteagentuurid ääriveeri maininud, kuidas mitmed Ida-Euroopa riigid on aktiveerinud koroonakriisis inimõiguste konventsiooni artikli 15, kus seisab: „Sõja ajal või muus hädaolukorras, mis ohustab rahva eluvõimet, võib konventsiooniosaline võtta meetmeid, millega ta peatab konventsiooniga võetud kohustuste täitmise ulatuses, mis on olukorra tõsiduse tõttu vältimatult vajalik, tingimusel et meetmed ei ole vastuolus tema teiste rahvusvahelise õiguse järgsete kohustustega.“ Sisuliselt tähendab see, et kui liikmesriik annab Euroopa Nõukogu peasekretärile teada artikli 15 käivitamisest ja selgitab ära otsuse tagamaad, võib hakata mingil määral piirama usu-, sõna- või muid vabadusi.