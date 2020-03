Juhtkiri | Koolilõpetamine vajab selgust 

Määramatus on suur, kuid juba on selge, et esialgu kaheks nädalaks välja hõigatud koduõppega pole võimalik piirduda. Küsimuse all on pigem, kas kodus õpitakse maikuuni või pole koolimajja üldse asja enne sügist. Huvi tundmine selle vastu on igati õigustatud, sest see elumuutus ei puuduta sugugi mitte ainult õpetajaid ja õpilasi, vaid ka viimaste perekondi, kes peavad aitama neil õppida ja tagama kõik muu eluks vajaliku, seda kõike oma põhitöö kõrvalt. Kas me oleme selleks valmis aga isegi juhul, kui koolid jäävad koduõppele ka järgmiseks õppeaastaks kuni vaktsiini väljatöötamiseni?