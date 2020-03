HIIUMAA VALLAJUHT KOROONALE KAOTATUD INIMELUST: kui naine haiglasse viidi, oli tal enesetunne vilets, aga viirus tundus kergeloomuline 

Kolmapäeval võttis koroonaviirus Eestis esimese inimelu. Kadunuke oli pärit Hiiumaalt, kus veel enne 19. märtsi õhtut polnud terviseameti andmetel ühtegi nakatunut. Hiidlased ise lootsidki puhta lehena pääseda. „Olime väga lootusrikkad, et jäämegi nulliga ja siis tuli esimene surnu puhta lehe pealt,“ ütleb kohalik külaelanik. „Eks see raskesti mõjub, aga oleme täie mõistuse juures ja saame aru, et oleme meiegi samamoodi inimesed.“

Hiiumaa vallavolikogu esimehe Aivar Viidiku sõnul oli uudis esimesest kadunukest kurb tervele Hiiumaale. „Eks esimene juhtum on teatud märgilise tähendusega,“ ütleb ta.