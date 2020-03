USA meedik: oleme pidanud kõik oma koroonapatsiendid kinni siduma 

Sa viskled lämbumistundes ja üritad küljest rebida voolikut, mis su kopsudesse peaks hapnikku tooma. Su kopsud on kui uppujal – üleni vedelikku täis. „Arvasin, et koroona ei saa olla palju hullem kui gripp,“ nendib ühe USA haigla kopsuekspert. Ent kiirus, millega hetk tagasi päris kõbusast Covid-19-patsiendist võib saada meeleheitlikult õhku ahmiv uppuja, šokeerib isegi kogenud meedikuid.

Väljaanne Pro Publica avaldas intervjuu anonüümsust eelistava kopsuspetsialistiga New Orleansi keskmise suurusega haiglast. Sellest linnast on pärit enamik USA koroonasurmi. Vaid kaks nädalat enne esimese koroonapatsiendi diagnoosimist oli New Orleansis peetud suurejoonelist mardi gras' karnevali. Tänavail lustis üle miljoni pidutseja. Nüüd on haiglad täis patsiente, kes ilma aparaatideta hingata ei suuda.