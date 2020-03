Eesti uudised TUBASED MÕNUD: kodune elu viib naisterahva mõtted lastetegemisele Juhan Mellik , täna, 18:08 Jaga: M

ARMUPESA OOTAB. Mida muud kodus istudes siis ikka teha? Foto: Alar Truu

Kuidas peletada igavust, mis koduseinte vahel istudes vägisi peale tuleb? Ning kindlustada seejuures, et kitsalgi ajal rahadega hätta ei jääks? Nii mõnegi noore lasteta naise meelest on vastus lihtne: käes on õige hetk rasestumiseks!