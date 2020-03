JAMAJUTT! Mehhiko kuberner väidab, et vaesed viirusega ei nakatu 

Kuberner Miguel Barbosa üllatas kolmapäeval videokonverentsile kogunenud ajakirjanikke, kui küsis retooriliselt, kes on Mehhikos peamised haigestunud. „Teate, enamik neist on rikkad inimesed,“ mõtiskles Barbosa. „Kes on rikas, see kuulub riskirühma, aga kui oled vaene, no meie, vaesed, oleme immuunsed.“

Jättes kõrvale selle, mismoodi üks kõrgetasemeline poliitik „meie, vaeste“ hulka kuuluma peaks, on tegemist täiesti vale hinnanguga. Barbosa viitas sellele, et märkimisväärne osa Mehhiko 475 (neljapäevase seisuga) koroonadiagnoosiga patsiendist nakatusid välismaal. Tõsi ta on, et umbes kolmveerand nakatunud mehhiklastest tõid haiguse endaga kaasa reisilt ning Barbosa loogika läheb ilmselt seda rada, et reisida jaksavad ju ainult jõukamad.

Ent see loogika eirab täielikult seda, et veerand haigestunuist sai nakkuse ikkagi kodumaal ning see arv aina suureneb. Samuti ei hooli ükski viirus ega haigus vaesusest või rikkusest. Päritolumaast sõltumata levib viirus igal pool, kus inimesed tema leviku tõkestamiseks piisavalt ära ei tee.

Mehhiklaste seas tekitas eksitav ning tõendamata väide ka paksu pahameelt, mitte ainult faktilise eksimuse, vaid klassivaenu õhutamise pärast ajal, mil rahvast peaks rohkem ühendama. Samuti võib Barbosa jutt õhutada Mehhiko vaeste seas levivaid väärarusaamu, pannes nende inimeste elu veelgi rohkem ohtu. ABC News kirjutab, et Barbosa üritas võluda majanduslikult kehvemas seisus rahvast, kelle seas kipub Mehhikos levima eksiarvamus, et nende kesine hügieenihoid ja vähesed pesemisvõimalused on koroonaajal eeliseks. Mõned kehvemal järjel mehhiklased usuvad ekslikult, et mustus teeb nende immuunsüsteemi koroonaviiruse vastu tugevaks. Nii see pole, viiruse vältimiseks tuleb palju, pikalt ja korralikult käsi pesta.