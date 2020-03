Haiglad ihkavad koroonatesti, mis annaks vastuse 45 minutiga, aga terviseameti veski jahvatab aeglaselt 

Esmaspäeval sai USA ravimiametilt (FDA) erakorralise heakskiidu Xpert Xpress SARS-CoV-2 test, mida võib suure lombi taga edaspidi kasutada koroonaviiruse tuvastamiseks. Et sama testi kasutada ka Euroopas, läheb üldiselt vaja CE-sertifikaati. Üldiselt, praegu on aga sõna otseses mõttes eriolukord.

Kiire test, mitte kiirtest

„Terviseameti probleem on selles, et neil on vaja erinevaid sertifikaate, FDA või Euroopas pigem CE. Aga kõik see võtab aega. Kõik need testid on tehtud tohutu kiirusega ja kuna me kõik neid hirmsasti vajame, tahame neid ka kohe kiiresti kasutusele võtta,“ selgitas Tamm Õhtulehele.

Kõige olulisem faktor uue testi puhul oleks ajafaktor. Jutt ei käi „kiirtestist“ nii nagu eelnevatel nädalates on meedias räägitud – tegu oleks ikka haiglas professionaalide poolt võetava proovi ja tehtava analüüsiga, kuid seda saaks teha juba olemasolevates masinates ja kordades kiiremini.

„Tavaline test kestab kuni neli tundi ja seda ei alustata kohe – me peame proovid kokku koguma ja nendega alustatakse teatud kellaaegadel. Kui alustame kell kuus, aga proov on saabunud kell neli, siis tuleb kaks tundi veel juurde, sest me ei saa neid ükshaaval teha.“ nendib Tamm. Sellised testid sobivad inimestele, kes käivad perearsti saatekirjaga proovi andmas ja püsivad koduses isolatsioonis. Näiteks erakorralise meditsiini osakonnas on nii pikk ooteaeg aga kurnav.

Tamm jätkab: „Uus test kestab 45 minutit ja selle saab niipea, kui ta saabub, masinasse pista ja ära teha. See on haiglatele oluline, see pole masstestimiseks.“